Arsenal | Ozil | arrivano altre conferme dell’addio per il Fenerbahce

(Di domenica 10 gennaio 2021)sempre piùriguardo la terminazione anticipata del contratto di Mesutcon l’. Il trequartista, che non ha registrato neanche una presenza con il club nella stagione 2020/21,… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

ItaSportPress : Ozil, 8 milioni di buoni motivi per... non lasciare l'Arsenal - - FloLuquinha : Due considerazioni sull’avventura, probabilmente conclusa, di #Özil all’#Arsenal #PremierLeague @MondoSportivoIT - nitane_official : RT @ArsenalFC_fl: £100m transfer dilemma solved ? - iamMaleeq : RT @ArsenalFC_fl: £100m transfer dilemma solved ? - ArsenalFC_fl : £100m transfer dilemma solved ? -

Ultime Notizie dalla rete : Arsenal Ozil

Il trequartista dell'Arsenal Mesut Ozil starebbe contrattando l'estinzione del contratto per potersi tesserare subito con il Fenerbahce.Secondo il Sun on Sunday, l'Arsenal sarebbe pronto a liberare Mesut Ozil già in questa sessione di mercato. Fra le possibili destinazioni del 32enne tedesco ...