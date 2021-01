Nonno Basilio a 103 riceve il vaccino, gli haters lo insultano: "Potevi cederlo, per te è inutile" (Di sabato 9 gennaio 2021) Dopo aver ricevuto nei giorni scorsi il vaccino a 103 anni in una Rsa del Mugello, Basilio Pompei, per tutti ‘Nonno Basilio’, su internet e social è stato oggetto di attacchi da parte degli haters. Per gli odiatori, come riporta La Nazione, Pompei, il più anziano vaccinato in Toscana, quella dose doveva lasciarla a qualcun altro perché è “inutile” vaccinare un 103enne. Ma lui, ex macellaio di Pontassieve (Firenze) e personaggio molto noto nella zona che nel corso della sua lunga vita è stato uno dei tanti soldati italiani rastrellati e deportati dal Terzo Reich e rinchiuso per due anni in un campo polacco riuscendo a fare ritorno in patria solo al termine di un viaggio lungo erocambolesco, dice: “Per me non fa nessuna differenza. A 103 anni di vaccini ne ho fatti di tutti i colori e ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 9 gennaio 2021) Dopo aver ricevuto nei giorni scorsi ila 103 anni in una Rsa del Mugello,Pompei, per tutti ‘’, su internet e social è stato oggetto di attacchi da parte degli. Per gli odiatori, come riporta La Nazione, Pompei, il più anziano vaccinato in Toscana, quella dose doveva lasciarla a qualcun altro perché è “” vaccinare un 103enne. Ma lui, ex macellaio di Pontassieve (Firenze) e personaggio molto noto nella zona che nel corso della sua lunga vita è stato uno dei tanti soldati italiani rastrellati e deportati dal Terzo Reich e rinchiuso per due anni in un campo polacco riuscendo a fare ritorno in patria solo al termine di un viaggio lungo erocambolesco, dice: “Per me non fa nessuna differenza. A 103 anni di vaccini ne ho fatti di tutti i colori e ...

HuffPostItalia : Nonno Basilio a 103 riceve il vaccino, ma riceve gli insulti: 'Potevi cederlo, per te è inutile' - Frances64011067 : @HuffPostItalia Evidentemente nonno Basilio ha 100 anni in più di chi gli ha risposto... (e sono già di manica larga!!) - bob_maranziana : @HuffPostItalia Nonno Basilio: *Ha visto le atrocità del mondo e della nostra nazione in uno dei periodi storici pi… - maurobernini : RT @HuffPostItalia: Nonno Basilio a 103 riceve il vaccino, ma riceve gli insulti: 'Potevi cederlo, per te è inutile' - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Nonno Basilio a 103 riceve il vaccino, ma riceve gli insulti: 'Potevi cederlo, per te è inutile' -