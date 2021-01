NFL – Il malumore di Deshaun Watson

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 9 gennaio 2021) Uno dei punti saldi della stagione dei Texans è stato. Il quarterback di Houston, con 4.823 si è classificato come il migliore per yard lanciate, davanti a Patrick Mahomes e Tom Brady, e si è guadagnato un’altra convocazione al Pro Bowl. Tuttavia, secondo Ian Rapoport, i recenti cambiamenti, all’interno dell’organico della franchigia, avrebbero scontentato non poco il numero 4. In particolare, ildideriva dal processo di assunzione di Nick Caserio come nuovo general manager dei Texans. Qual’è il motivo deldi? Ad avere scontentato il quarterback non sarebbe stata la scelta di assumere Caserio come GM, quanto il processo che ha portato a essa. Secondo Rapoport, il proprietario dei Texans Cal McNair aveva precedentemente comunicato a ...