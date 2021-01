Nba | giocatori inginocchiati durante l’inno per assalto a Congresso

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 8 gennaio 2021) "Il 2021 è un nuovo anno, ma tante cose non sono cambiate. Scendiamo in campo, ma abbiamo il cuore pesante per quanto successo". Così l'Nba ha risposto all`attacco a Washington alstatunitense da parte della frangia più estrema di sostenitori del presidente USA uscente Donald Trump. La NBA ha deciso di scendere in campo e non sospendere le partite. In segno di protesta però, sono stati diversi i gesti compiuti prima e dopo la palla a due delle gare. Poi spazio al basket giocato con undici partite giocate nella notte. I Philadelphia 76ers battono i Washington Wizards 141-136 per la settima vittoria in otto partite disputate. Gli uomini decisivi sono Joel Embiid e Seth Curry, autori rispettivamente di 38 e 28 punti, fondamentali per rendere inutile lo sforzo di Bradley Beal, che realizza addirittura 60 punti (suo nuovo massimo in carriera).Bel colpo dei Boston ...