Mafia: Salvatore Borsellino, 'da Salvini atto di sciacallaggio, cosa va a fare in via D'Amelio?' (Di venerdì 8 gennaio 2021) Palermo, 8 gen. (Adnkronos) (Loc/ - Salvatore Borsellino punta il dito non solo "sull'uso strumentale della mascherina" fatto dal Capitano", ma anche sulla sua presenza di Matteo Salvini in via D'Amelio. "Vorrei ricordare le dichiarazioni precedenti fatte da Salvini quando non aveva mire elettorali sulla Sicilia e parlava di terroni. Vorrei ricordagli che mio fratello era palermitano e, quindi un terrone. Non capisco cosa va a fare in via D'Amelio, se non un atto di sciacallaggio - dice all'Adnkronos - Non bisogna dimenticare che a Natale è andato a distribuire pacchi dono ai bisognosi, con un fotografo dietro che lo ritraeva. Fa tutto a scopo di propaganda".

