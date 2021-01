(Di venerdì 8 gennaio 2021)de Ladisi: i due attori spagnolinoti al grande pubblico anche per la serie Elite, prodotta da Netflix., che hanno lavorato insieme nelle serie Netflix Elite e Ladi, si sarebberodopo essersi frequentati nella vita reale per più di due anni. La notizia della rottura dei due attori è stata diffusa dai media spagnoli, tra le tante prove a favore di questa tesi c'e il fatto che Aimehanno smesso di seguirsi anche su Instagram, a ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? La casa di Carta: Jaime Lorente e Maria Pedraza si sono lasciati - BITCHYFit : Jaime Lorente e Maria Pedraza di Elite e La Casa Di Carta si sono lasciati - yrioll : @Link4Universe La casa di carta. Avrà anche una trama stratosferica, ma su certi, ma ne ho sentito parlare così tan… - Bluusunflower : La casa di carta é sopravvalutata - valepanjo : @j_gufo O convinti di girare un sequel de 'La casa di carta'... -

Ultime Notizie dalla rete : casa Carta

Jaime Lorente e Maria Pedraza de La casa di carta si sono lasciati: i due attori spagnoli sono noti al grande pubblico anche per la serie Elite, prodotta da Netflix. Jaime Lorente e Maria Pedraza, che ...Il 7 e 8 gennaio tutta Italia in zona gialla (ma niente a spostamenti tra regioni), Il 9 e 10 si passa tutti in zona arancione poi da lunedì 11 gennaio torna la ...