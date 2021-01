Classifica album più venduti del 2020: domina Marracash, tallonato da Sfera Ebbasta. I Pinguini ‘vincono’ Sanremo, floppano D’Alessio e Negramaro. Karaoke primo tra i singoli (Di venerdì 8 gennaio 2021) Marracash E’ Marracash l’artista più venduto del 2020. Con il suo album Persona, uscito il 31 ottobre 2019, il rapper siciliano si è imposto sulla scena musica dell’anno appena terminato, scalzando tutti i suoi colleghi (complessivamente oltre 280.000 copie vendute e 4 dischi di platino). Nei singoli primeggiano invece i Boomdabash & Alessandra Amoroso con il brano estivo Karaoke. Classifica degli album più venduti del 2020 Oltre a Marracash, il podio degli album più venduti del 2020 è composto da Famoso di Sfera Ebbasta, rilasciato lo scorso 20 novembre e già doppio platino, e 23 6451 dei Tha Supreme (negli ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 8 gennaio 2021)E’l’artista più venduto del. Con il suoPersona, uscito il 31 ottobre 2019, il rapper siciliano si è imposto sulla scena musica dell’anno appena terminato, scalzando tutti i suoi colleghi (complessivamente oltre 280.000 copie vendute e 4 dischi di platino). Neiprimeggiano invece i Boomdabash & Alessandra Amoroso con il brano estivodeglipiùdelOltre a, il podio deglipiùdelè composto da Famoso di, rilasciato lo scorso 20 novembre e già doppio platino, e 23 6451 dei Tha Supreme (negli ...

