Trump si arrende ma continua a parlare di brogli e complotti. "Ci sarà una transizione ordinata verso il 20 gennaio ma continueremo la nostra lotta per rendere l'America di nuovo grande" (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il presidente, Donald Trump, dopo gli scontri al Congresso (leggi l'articolo) e una lunga serie di post e video in cui incitava i suoi supporter alla rivolta, quasi tutti rimossi dai social perché giudicati pericolosi dai gestori, in una nota diffusa dalla Casa Bianca ha detto: "Anche se sono totalmente in disaccordo con il risultato delle elezioni, e i fatti sono dalla mia parte, ci sarà una transizione ordinata il 20 gennaio prossimo". "Ho sempre detto che continueremo la nostra lotta per assicurare che solo i voti legali vengano contati. Questo – ha detto ancora – rappresenta la fine del più grande primo mandato della storia presidenziale, ma è solo l'inizio della nostra lotta per ...

