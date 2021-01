Riapertura scuole preoccupa docenti Liceo Tasso (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma – “Ribadiamo che la scuola deve ritornare in presenza prima possibile ma solo con una buona probabilita’ di evitare nuove chiusure parziali o totali; vogliamo lavorare al meglio, fino alla fine dell’anno scolastico, nel rispetto di tutte le norme anti-covid necessarie a preservare la salute della nostra comunita’ scolastica, mettendo in condizione gli studenti di studiare con risultati accettabili al rientro dalle lezioni”. Inizia cosi’ la lettera aperta dei docenti del Liceo ‘Tasso’ di Roma, che esprimono la loro preoccupazione per un ritorno in classe considerato caotico e mal organizzato. Accusano, inoltre, di essere stati tagliati fuori dal dibattito e dai luoghi decisionali. “D’altra parte- continuano- nessuno dei presupposti di cui sopra e’ garantito dall’accordo raggiunto da Prefetture e Regioni sulla ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma – “Ribadiamo che la scuola deve ritornare in presenza prima possibile ma solo con una buona probabilita’ di evitare nuove chiusure parziali o totali; vogliamo lavorare al meglio, fino alla fine dell’anno scolastico, nel rispetto di tutte le norme anti-covid necessarie a preservare la salute della nostra comunita’ scolastica, mettendo in condizione gli studenti di studiare con risultati accettabili al rientro dalle lezioni”. Inizia cosi’ la lettera aperta deidel’ di Roma, che esprimono la lorozione per un ritorno in classe considerato caotico e mal organizzato. Accusano, inoltre, di essere stati tagliati fuori dal dibattito e dai luoghi decisionali. “D’altra parte- continuano- nessuno dei presupposti di cui sopra e’ garantito dall’accordo raggiunto da Prefetture e Regioni sulla ...

