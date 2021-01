Pietro Taricone, quel ricordo che commuove i fan: impossibile dimenticarlo (Di giovedì 7 gennaio 2021) Pietro Tarricone è morto quasi 11 anni fa, ma il ricordo è rimasto indelebile nel cuore dei fan e di chi lo ha conosciuto. foto instagramIl 28 giugno del 2010 Pietro Taricone è volato per l’ultima volta, si è spento a seguito di un lancio con il paracadute a Terni, il Guerriero aprì il paracadute in ritardo e non ebbe scampo. l Grande Fratello 1 si era reinventato attore, scoprendo un talento sorprendente che aveva conquistato ancora una volta i suoi fan. Con la sua morte ha lasciato la figlia Sophie e la moglie, l’attrice Kashia Smutianck. Oggi Salvo Veneziano ha voluto ricordarlo sui social, emozionando ancora una volta i fan dell’attore pubblicato uno scatto del suo disarmante sorriso. LEGGI ANCHE>>>Pietro Taricone, quei secondi fatali: ecco com’è morto ... Leggi su chenews (Di giovedì 7 gennaio 2021)Tarricone è morto quasi 11 anni fa, ma ilè rimasto indelebile nel cuore dei fan e di chi lo ha conosciuto. foto instagramIl 28 giugno del 2010è volato per l’ultima volta, si è spento a seguito di un lancio con il paracadute a Terni, il Guerriero aprì il paracadute in ritardo e non ebbe scampo. l Grande Fratello 1 si era reinventato attore, scoprendo un talento sorprendente che aveva conquistato ancora una volta i suoi fan. Con la sua morte ha lasciato la figlia Sophie e la moglie, l’attrice Kashia Smutianck. Oggi Salvo Veneziano ha voluto ricordarlo sui social, emozionando ancora una volta i fan dell’attore pubblicato uno scatto del suo disarmante sorriso. LEGGI ANCHE>>>, quei secondi fatali: ecco com’è morto ...

Salvo Veneziano ricorda un caro amico scomparso ormai parecchio tempo fa: il suo ricordo rimane indelebile per sempre, lacrime e commozione.

