Polpost, in aumento denunce per pedopornografia in Sardegna (Di mercoledì 6 gennaio 2021) . Più 286% i Gb files sequestrati, bilancio di un anno di attività. Lotta alla pedopornografia online, contrasto alle truffe informatiche e al furto di identità, monitoraggio dei social e dei siti potenzialmente pericolosi. Sono solo alcune delle attività svolte dal Compartimento della polizia postale della Sardegna nel 2020. Proprio sul fronte del contrasto alla pedopornografia nell'anno appena trascorso nell'Isola sono state condotte numerose operazioni e si è registrato un incremento delle persone denunciate. In particolare si è passato dalle 22 indagate nel 2019 alle 38 dell'anno appena trascorso: si registra un incremento di oltre 286% dei giga di files pedopornografici sequestrati mentre diminuiscono i casi trattati, passati da 31 nel 2019 ai 21 del 2020. Tra le indagini più importanti l'operazione Sickboy con otto persone ...

