Morgan De Sanctis operato dopo incidente stradale: le condizioni (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il dirigente della Roma Morgan De Sanctis, in seguito ad un incidente stradale dove ha riportato fratture multiple alle costole e dorsali, è stato sottoposto ad accertamenti e subito dopo ad un intervento in cui è stata asportata la milza ed evacuata l'emorragia post traumatica. Ora, a quanto apprende l'Adnkronos, il decorso post operatorio prosegue regolarmente senza complicanze, l'ex portiere è cosciente, la sua situazione è sotto controllo e sarà monitorata nelle prossime 24 ore. Funweek.

