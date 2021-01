Juventus-Milan | si gioca | bianconeri partiti | non ci sono altri positivi

juventusfc : ?? Storari Pessotto Salvadore Zambrotta Verza Capello Benetti Davids Baggio Inzaghi Matri Uno #StartingXI tutto d… - juventusfc : E’ il momento delle parole di Mister @Pirlo_official! LIVE su @JuventusTV ?? - juventusfc : Vigilia di #MilanJuve ?? Le ultime dal Training Center ?? - JonnyDevil80 : @Giallo585 @KSport24 @GoalItalia Inutile che parlino loro. Come se nel 2011 facessimo un confronto fra la Juventus… - RPais4 : RT @BetclicPortugal: Quarta-feira! ???? Athletic Bilbau - Barcelona ???? St. Etienne - PSG ???? Sampdoria - Inter ???? AC Milan - Juventus ??????????????… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Milan

La Juventus è intenzionata a partire per Milano in mattinata dopo l’esito dei tamponi. La squadra bianconera è rimasta a Torino e partirà per Milano in tarda mattinata, dopo aver avuto tutti gli esiti ...La Juventus è rimasta a Torino ieri sera e partirà per Milano in tarda mattinata, dopo aver avuto tutti gli esiti del terzo giro di tamponi. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, dalla Asl di Tor ...