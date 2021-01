Insigne: «È mancata cattiveria, sono molto dispiaciuto. I compagni si aspettano tanto da me» (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Lorenzo Insigne ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro il Napoli: queste le parole del capitano azzurro Lorenzo Insigne ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro il Napoli. Le sue parole. MATCH – «Non so cosa è successo, è mancata cattiveria sotto porta. Ho fatto tanti tiri ma potevo fare di più, dovrei essere io a trascinare i compagni e mi dispiace che oggi non ci sono riuscito e sono molto dispiaciuto». RIPARTIRE – «Non dobbiamo buttarci giù, può capitare dopo una partita simile. Ora andiamo a Udine su un campo difficile e dobbiamo essere pronti già da domani per prepararla al meglio». AMAREZZA – «Oggi sono dispiaciuto perchè potevo fare di più. Quando non riesco a ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Lorenzoha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro il Napoli: queste le parole del capitano azzurro Lorenzoha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro il Napoli. Le sue parole. MATCH – «Non so cosa è successo, èsotto porta. Ho fatto tanti tiri ma potevo fare di più, dovrei essere io a trascinare ie mi dispiace che oggi non ciriuscito e». RIPARTIRE – «Non dobbiamo buttarci giù, può capitare dopo una partita simile. Ora andiamo a Udine su un campo difficile e dobbiamo essere pronti già da domani per prepararla al meglio». AMAREZZA – «Oggiperchè potevo fare di più. Quando non riesco a ...

Allo Stadio Diego Armando Maradona il Napoli perde 2-1 contro lo Spezia, che in rimonta ottiene una clamorosa vittoria

Premi F5 o aggiorna la pagina per seguire il live. 2' - INSIGNE SPRECA! Palla in profondità per Lozano e lo Spezia è scoperto. Pallone basso per Insigne in area, tutto solo, ma

