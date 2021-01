Il bollettino dell’Epifania: salgono i contagi, 548 i decessi. Verso la proroga dello stato d’emergenza: le date (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La Befana non porta buone notizie. Il bollettino sul coronavirus del 6 gennaio conferma i numeri preoccupanti dei giorni scorsi. E si fa largo lo spettro della proroga dello stato d’emergenza. Sono 20.331 i nuovi contagiati, in aumento rispetto a ieri (15.378), con 178.596 tamponi effettuati (ieri 135.106). Le vittime sono state 548 (ieri 649). Lievissimo incremento delle terapie intensive, 2 in più contro i -10 di ieri, 2.571 in tutto (oggi gli ingressi sono 183). Mentre in calo di 221 il numero dei ricoveri ordinari, che ieri aveva invece fatto registrare un +78, per un totale attuale di 23.174. Il bollettino, ora è il Lazio a preoccupare Le regioni con il maggior numero di casi sono: Veneto (+3.638), Lombardia (+2.952) e Lazio (+2.007). Il tasso di positività è ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La Befana non porta buone notizie. Ilsul coronavirus del 6 gennaio conferma i numeri preoccupanti dei giorni scorsi. E si fa largo lo spettro della. Sono 20.331 i nuoviati, in aumento rispetto a ieri (15.378), con 178.596 tamponi effettuati (ieri 135.106). Le vittime sono state 548 (ieri 649). Lievissimo incremento delle terapie intensive, 2 in più contro i -10 di ieri, 2.571 in tutto (oggi gli ingressi sono 183). Mentre in calo di 221 il numero dei ricoveri ordinari, che ieri aveva invece fatto registrare un +78, per un totale attuale di 23.174. Il, ora è il Lazio a preoccupare Le regioni con il maggior numero di casi sono: Veneto (+3.638), Lombardia (+2.952) e Lazio (+2.007). Il tasso di positività è ...

SecolodItalia1 : Il bollettino dell’Epifania: salgono i contagi, 548 i decessi. Verso la proroga dello stato d’emergenza: le date… - news_forlicesen : Coronavirus, il bollettino dell'Epifania: nuovi contagi in lieve calo, altri morti in provincia - cgcronos : Coronavirus,bollettino dell'Epifania:nuova impennata di contagi,548 morti !Ma se è così,a che cassio sono serviti t… - segnalatore_il : Bollettino dell'Epifania, nuova impennata di casi. Morti e ricoveri, ufficiale: il trend è da terza ondata ok - se… - Trmtv : Covid 19, 222 i positivi in Basilicata nel bollettino dell’Epifania -

Ultime Notizie dalla rete : bollettino dell’Epifania Coronavirus, le ultime notizie sul Covid dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera