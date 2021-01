Crisi di governo, D’Alema: “Non si manda via l’uomo più popolare del Paese per fare un favore a quello più impopolare” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Bastano poche parole a Massimo D’Alema per profetizzare l’esito della Crisi di governo cercata da Matteo Renzi e non ancora risolta. “Non credo che possa passare per la mente di nessuno l’idea di mandare via da Palazzo Chigi l’uomo più popolare del Paese per fare un favore a quello più impopolare“, dice in un colloquio con Repubblica. Il più popolare è chiaramente il premier Giuseppe Conte, come confermano gli ultimi sondaggi. Mentre il più impopolare è il leader di Italia viva, che se si andasse a votare oggi prenderebbe meno del 3%, restando di fatto fuori dal Parlamento. È per questo che secondo D’Alema, oggi non più in politica e alla guida della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Bastano poche parole a Massimoper profetizzare l’esito delladicercata da Matteo Renzi e non ancora risolta. “Non credo che possa passare per la mente di nessuno l’idea dire via da Palazzo Chigipiùdelperunpiù im“, dice in un colloquio con Repubblica. Il piùè chiaramente il premier Giuseppe Conte, come confermano gli ultimi sondaggi. Mentre il più imè il leader di Italia viva, che se si andasse a votare oggi prenderebbe meno del 3%, restando di fatto fuori dal Parlamento. È per questo che secondo, oggi non più in politica e alla guida della ...

borghi_claudio : Comunque il fatto che in mezzo a una supposta crisi di governo il top tweet di giornata sia ormai da ore… - GiuliaGrilloM5S : Da mesi ormai stiamo vivendo una guerra contro un virus e non è certo il momento di innescare una crisi di Governo.… - AndreaOrlandosp : Non invidio affatto chi dovrà argomentare la tempestività di una crisi di governo prodotta in questo preciso momento storico. - Fabrizi10443351 : RT @fattoquotidiano: Crisi di governo, D’Alema: “Non si manda via l’uomo più popolare del Paese per fare un favore a quello più impopolare”… - GinoGiacobbe : RT @fattoquotidiano: Crisi di governo, D’Alema: “Non si manda via l’uomo più popolare del Paese per fare un favore a quello più impopolare”… -