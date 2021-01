Castagna di Roccamonfina verso l’Igp, pubblicata la domanda di registrazione (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiRoccamonfina (Ce) – E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2021, la domanda di registrazione dell’Indicazione Geografica Protetta “Castagna di Roccamonfina”. La pubblicazione è stata disposta dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, a seguito del completamento dell’istruttoria su base nazionale del riconoscimento. Con le nuove disposizioni governative anticovid, che limitano le assemblee e quindi anche le riunioni di pubblico accertamento previste dalla procedura per il riconoscimento delle denominazioni geografiche protette, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ha anche il compito di raccogliere eventuali osservazioni e opposizioni, su base nazionale, della proposta di riconoscimento. La denominazione di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Ce) – E’ stata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2021, ladidell’Indicazione Geografica Protetta “di”. La pubblicazione è stata disposta dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, a seguito del completamento dell’istruttoria su base nazionale del riconoscimento. Con le nuove disposizioni governative anticovid, che limitano le assemblee e quindi anche le riunioni di pubblico accertamento previste dalla procedura per il riconoscimento delle denominazioni geografiche protette, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ha anche il compito di raccogliere eventuali osservazioni e opposizioni, su base nazionale, della proposta di riconoscimento. La denominazione di ...

EnzoBattarra : RT @OndaWebTv: Castagna di Roccamonfina, il Ministero pubblica l'ok per l'Igp ??#lenotizieinposito di ondawebtv - OndaWebTv : Castagna di Roccamonfina, il Ministero pubblica l'ok per l'Igp ??#lenotizieinposito di ondawebtv - santangeloitalo : Passo avanti dell'iter per il riconoscimento dell'IGP alla Castagna di Roccamonfina. Pubblicato il disciplinare di… -

Ultime Notizie dalla rete : Castagna Roccamonfina Castagna di Roccamonfina verso l'Igp, pubblicata la domanda di registrazione anteprima24.it