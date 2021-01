Ufficiale | l’Avellino acquista Carriero

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 5 gennaio 2021) L’Us Avellino 1912 comunica di aver acquisito, a titolo definitivo dalla società Parma Calcio 1913, le prestazioni sportive del calciatore Giuseppe Mattia. Nato a Desio il 4 Settembre 1997, il centrocampista di origini lombarde è cresciuto nelle giovanili del Renate. Ha esordito in prima squadra con lo Sporting Bellinzago, società con la quale ha disputato due campionati di serie D scendendo in campo in 48 gare e mettendo a segno 4 reti. Con la formazione piemontese ha anche ottenuto la vittoria del torneo di serie D. Successivamente tre esperienze in serie C con le maglie di Casertana, Catania e Monopoli. Per lui, in totale, 115 presenze tra i professionisti (Campionato, Tim Cup, Coppa di serie C e playoff) condite da 9 gol e 7 assist.ha sottoscritto con il club un accordo triennale. “Avevamo la necessità di inserire un calciatore a ...