Moriero e Miccoli sulla panchina della Dinamo Tirana | rispettivamente allenatore e vice

(Di martedì 5 gennaio 2021) Laavrà come allenatori due conoscenze note del calcio italiano, quest’oggi presentate con una conferenza stampa: si parla di Francescoe Fabrizio. Il duo leccese prenderà in mano la prima squadra:sarà l’mentre l’ex attaccante del Palermo sarà il suo, in aggiunta, avrà il compito di coordinare il settore giovanile del club. SportFace.

sportface2016 : #Calcio #Moriero e #Miccoli allenatori in #Albania: saranno rispettivamente allenatore e vice della Dinamo Tirana - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ALBANIA - Moriero e Miccoli sulla panchina della Dinamo Tirana - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ALBANIA - Moriero e Miccoli sulla panchina della Dinamo Tirana - susydigennaro : RT @napolimagazine: ALBANIA - Moriero e Miccoli sulla panchina della Dinamo Tirana - napolimagazine : ALBANIA - Moriero e Miccoli sulla panchina della Dinamo Tirana -

Ultime Notizie dalla rete : Moriero Miccoli

ANSA Nuova Europa

ROMA, 05 GEN - La Dinamo Tirana sarà guidata in panchina da una coppia tutta italiana, per la precisione leccese: si tratta di Francesco Moriero, ex ala tornante, nato nella città salentina, e di Fabr ...La Dinamo Tirana sarà guidata in panchina da una coppia tutta italiana, per la precisione leccese: si tratta di Francesco Moriero, ex ala tornante, nato nella città salentina, e di Fabrizio Miccoli, e ...