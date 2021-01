Mauro Bellugi L' ex Inter rivela | Moratti si è offerto per pagarmi le protesi

(Di martedì 5 gennaio 2021)che l'ex presidente dell'si èdi pagargli le spese mediche e leper le gambe, amputate in conseguenza del covid 19.

gallian_c : RT @Eurosport_IT: 'Ci vuole pazienza, bisogna essere più tosti di quando ero in campo' ??? Mauro Bellugi lancia un importante appello ?? ??… - zazoomblog : Mauro Bellugi: “Quello che provi dopo l’amputazione è terribile” - #Mauro #Bellugi: #“Quello #provi - infoitsport : Mauro Bellugi commuove in tv con il suo dramma - Gandalf1948 : Caro Bellugi, io sono juventino, ma ti auguro tutto il bene del mondo. Forza Mauro, forza che ce la farai!!! - sportli26181512 : Bellugi: 'Ti viene da pensare che forse è meglio morire, perché quello che provi dopo l'amputazione è terribile': L… -

Ultime Notizie dalla rete : Mauro Bellugi

Mauro Bellugi rivela che l'ex presidente dell'Inter Moratti si è offerto di pagargli le protesi per le gambe, amputate in conseguenza del covid 19.Bellugi a 'Tiki Taka': "Il Covid con me è stato esagerato perché si è unito a una malattia del sangue che avevo già".