È una roba inaccettabile La Bellanova esplode | caos scuola | non riapre più il 7 gennaio

(Di martedì 5 gennaio 2021), nuovo capitolo: gli istituti di medie e superiori riapriranno l'11e non più il 7. L'ennesimo cambio di rotta del governo è arrivato dopo un Consiglio dei ministri tesissimo concluso nella notte, con parte della maggioranza che chiedeva di rinviare ulteriormente la riapertura delle scuole dopo l'Epifania. Secondo quanto riferito dall'agenzia Adnkronos, sarebbe stato il ministro Pd della Cultura Dario Franceschini a suonare la carica, proponendo un rinvio delle aperture al 15, secondo la ministra grillina dell'Istruzione Lucia Azzolina: "I contagi non sono imputabili alla, non è quella la fonte dei focolai - avrebbe ribattuto la Azzolina, secondo l'agenzia Adnkronos - i nostri ragazzi hanno pagato sin troppo, basta chiedere loro ...

Esclude di entrare nel governo come ministro e chiede "una scossa" per dare "qualità" all'esecutivo. Matteo Renzi a Quarta Repubblica conferma le intenzioni di Italia viva. "Non sto facendo questa roba ...