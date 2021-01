Covid-19, Palazzo Chigi: “Si accelera su vaccini. Italia seconda in Europa” (Di martedì 5 gennaio 2021) (Teleborsa) – “Sulla somministrazione dei vaccini la macchina organizzativa sta accelerando e, nel giro di poche settimane, viaggerà a pieno ritmo”. È quanto assicurano da Palazzo Chigi rispondendo alle polemiche di questi giorni sui ritardi nel piano nazionale di vaccinazione. Dall’ultimo report della struttura commissariale, aggiornato alle 17.45, in Italia risultano essere state somministrate 191.011 dosi del vaccino Pfizer/BioNTech, il 39,8% delle 479.700 consegnate ad oggi con una copertura pari allo 0,45% dei 42 milioni di Italiani in questo momento vaccinabili (166.364 operatori sanitari; 14.864 personale non sanitario; 9.783 ospiti delle Rsa). “Solo nella giornata di ieri, – spiegano da Palazzo Chigi – con tutte le Regioni che hanno avviato la ... Leggi su quifinanza (Di martedì 5 gennaio 2021) (Teleborsa) – “Sulla somministrazione deila macchina organizzativa stando e, nel giro di poche settimane, viaggerà a pieno ritmo”. È quanto assicurano darispondendo alle polemiche di questi giorni sui ritardi nel piano nazionale di vaccinazione. Dall’ultimo report della struttura commissariale, aggiornato alle 17.45, inrisultano essere state somministrate 191.011 dosi del vaccino Pfizer/BioNTech, il 39,8% delle 479.700 consegnate ad oggi con una copertura pari allo 0,45% dei 42 milioni dini in questo momento vaccinabili (166.364 operatori sanitari; 14.864 personale non sanitario; 9.783 ospiti delle Rsa). “Solo nella giornata di ieri, – spiegano da– con tutte le Regioni che hanno avviato la ...

(Teleborsa) – “Sulla somministrazione dei vaccini la macchina organizzativa sta accelerando e, nel giro di poche settimane, viaggerà a pieno ritmo”. È quanto assicurano da ...

