Conferenza stampa Liverani: «Momento difficile, dobbiamo aiutarci a vicenda» (Di martedì 5 gennaio 2021) Fabio Liverani ha parlato alla vigilia di Atalanta-Parma Fabio Liverani, allenatore del Parma, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita di Bergamo contro l’Atalanta. Momento – «Le certezze sono poche, dobbiamo lavorare per preparare una partita proibitiva sulla carta. Abbiamo cercato di prepararla in un certo modo, anche se abbiamo avuto solo 36 ore di tempo. Le difficoltà sono tante, questo è quello che potevamo fare, con il lavoro dobbiamo tirare fuori con le energie, le forze le cose. Questi momenti possono capitare, ciò che ho detto ai ragazzi è che ci si esce solo tra di noi, non ci si aspettano aiuti da fuori. dobbiamo aiutarci». ULTIMA SPIAGGIA – «Sono un allenatore giovane, ma ho sempre fatto calcio e conosco ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 gennaio 2021) Fabioha parlato alla vigilia di Atalanta-Parma Fabio, allenatore del Parma, ha parlato inalla vigilia della partita di Bergamo contro l’Atalanta.– «Le certezze sono poche,lavorare per preparare una partita proibitiva sulla carta. Abbiamo cercato di prepararla in un certo modo, anche se abbiamo avuto solo 36 ore di tempo. Le difficoltà sono tante, questo è quello che potevamo fare, con il lavorotirare fuori con le energie, le forze le cose. Questi momenti possono capitare, ciò che ho detto ai ragazzi è che ci si esce solo tra di noi, non ci si aspettano aiuti da fuori.». ULTIMA SPIAGGIA – «Sono un allenatore giovane, ma ho sempre fatto calcio e conosco ...

