A Pavia arrivate siringhe sbagliate per vaccinazione anti-Covid. L'Asst: "Somministrazione regolare con materiale già in dotazione" (Di martedì 5 gennaio 2021) Un invio errato, di cui i sanitari si sono accorti tempestivamente rimediando con l'uso di materiale adeguato. È quanto accaduto a Pavia, dove da Roma sono giunti kit con siringhe sbagliate per la vaccinazione anti-Covid, da 5 ml anziché da 1. Lo riporta La Provincia Pavese spiegando che comunque sono state utilizzate le scorte di siringhe presenti in magazzino per le somministrazioni previste. Sono state infatti 189 le persone vaccinate ieri sul territorio pavese con l'ausilio di materiale idoneo. E oggi la campagna vaccinale prosegue. L'Asst di Pavia ribadisce che le vaccinazioni previste "sono state comunque effettuate regolarmente, grazie a siringhe da 1 ml che erano già in nostra dotazione".

