Serie B | Cangiano e Kragl firmano la rimonta dell’Ascoli sulla Reggina 2-1

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Seconda vittoria in tre partite per l’Ascoli di Sottil, segnali di ripresa per i bianconeri sebbene siano ancora all’ultimo posto in classifica. Lapassa in vantaggio dopo 19? con Liotti ma i subentratiribaltano il risultato nel finale, l’ex Bologna pareggia all’83’ ebatte nuovamente il portiere Guarna dopo un’azione personale, regalando i tre punti ai suoi. Foto: LogoB L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.