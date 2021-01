NBA 2021: Steph Curry trascina Golden State al successo su Portland con 62 punti, i Clippers fermano i Suns (Di lunedì 4 gennaio 2021) Sono stati otto i match che si sono tenuti, questa notte, in NBA. Ad aprire le danze è stato il successo di misura, 122-120, dei Boston Celtics sul campo dei Detroit Pistons. Continua ad incantare Jaylen Brown che ha sfornato una prova da 31 punti segnando tredici dei sedici tiri tentati. Vincono, per un soffio, anche i Washington Wizards, i quali piazzano il colpaccio superando 123-122 i Brooklyn Nets. Per il sodalizio ci sono 27 punti e 10 rimbalzi di Bradley Beal, 24 e 10 assist di Russell Westbrook e 21 e 14 rimbalzi di Thomas Bryant. Ai newyorchesi non sono bastati 30 punti di Kyrie Irving e 28 di Kevin Durant. Tutti facile per i Los Angeles Lakers, che superano 108-94 i Memphis Grizzlies. Come sovente accade, Lebron James, autore di una prova da 22 punti, 13 rimbalzi e 8 assist, è stato il ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 gennaio 2021) Sono stati otto i match che si sono tenuti, questa notte, in NBA. Ad aprire le danze è stato ildi misura, 122-120, dei Boston Celtics sul campo dei Detroit Pistons. Continua ad incantare Jaylen Brown che ha sfornato una prova da 31segnando tredici dei sedici tiri tentati. Vincono, per un soffio, anche i Washington Wizards, i quali piazzano il colpaccio superando 123-122 i Brooklyn Nets. Per il sodalizio ci sono 27e 10 rimbalzi di Bradley Beal, 24 e 10 assist di Russell Westbrook e 21 e 14 rimbalzi di Thomas Bryant. Ai newyorchesi non sono bastati 30di Kyrie Irving e 28 di Kevin Durant. Tutti facile per i Los Angeles Lakers, che superano 108-94 i Memphis Grizzlies. Come sovente accade, Lebron James, autore di una prova da 22, 13 rimbalzi e 8 assist, è stato il ...

