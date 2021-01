Mozione di sfiducia a Conte, in due giorni la petizione di FdI ha superato le 250mila firme (Di lunedì 4 gennaio 2021) Cresce in maniera esponenziale l’adesione degli italiani alla raccolta firme online di FdI per sostenere la Mozione di sfiducia al governo Conte. Lanciata sabato, ieri la petizione aveva già ottenuto 100mila sottoscrizioni. Oggi, a due giorni di distanza, quelle firme di italiani che non ne possono più del baraccone giallo rosso sono diventate più di 250mila. FdI dà voce ai cittadini: gli italiani votano la sfiducia a Conte È stata l’agenzia di stampa Adnkronos a rivelare i numeri della raccolta firme, sottoscrivibile all’indirizzo sfiduciamoilgovernoConte.it. Si tratta di numeri che ancora di più danno ragione a FdI e alla sua volontà di arrivare a staccare la spina, ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 4 gennaio 2021) Cresce in maniera esponenziale l’adesione degli italiani alla raccoltaonline di FdI per sostenere ladial governo. Lanciata sabato, ieri laaveva già ottenuto 100mila sottoscrizioni. Oggi, a duedi distanza, quelledi italiani che non ne possono più del baraccone giallo rosso sono diventate più di. FdI dà voce ai cittadini: gli italiani votano laÈ stata l’agenzia di stampa Adnkronos a rivelare i numeri della raccolta, sottoscrivibile all’indirizzomoilgoverno.it. Si tratta di numeri che ancora di più danno ragione a FdI e alla sua volontà di arrivare a staccare la spina, ...

