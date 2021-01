Il rider Gianni e la sua lezione alla Napoli violenta e disfattista

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Sei vigliacchi in spregio a qualsiasi regola del saper campare hanno aggredito, strattonato e picchiato, 52 anni, professione per cosi dire,. Lavoro sottopagato, precario, scamazzato. Il raid è avvenuto di sera, in via Calata Capodichino, arteria che collega i quartieri a Nord dicon il centro della città, e in piena zona rossa pandemica. Aggressione per sottrargli un modesto scooter e incassare secondo il borsino della ricettazione di strada, poco più di cento euro da spartirsi in sei ovvero 16 euro e 6 centesimi a testa. Come in The Truman Show nessuno dei protagonisti immaginava e sapeva che le sequenze dell’infame violenza fossero immortalate da una telecamera di uno smartphone. Pochi secondi e il pestaggio diventa virale su web e nei Tg. Immagini forti che hanno scosso unasopita, ...