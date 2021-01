Hasselbaink non ha dubbi: “Mourinho manderà via Dele Alli come ha fatto con me al Chelsea…” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Jimmy Floyd Hasselbaink ha le idee chiare sulle intenzioni di José Mourinho al Tottenham. L'ex calciatore, da poche ore nominato tecnico del Burton, ha detto la sua al Daily Mail parlando del manager portoghese e del rapporto con Dele Alli paragonato proprio al "feeling" mai avuto con lui ai tempi del Chelsea quando lo Special One era suo allenatore.L'ex attaccante ha raccontato: "Mi ha usato come esempio. Voleva dimostrare che poteva licenziare qualsiasi giocatore", ha spiegato Hasselbaink sulla scelta di Mourinho di 'farlo fuori' dalla squadra. "Ero ancora il capocannoniere del club in quel momento, anche se quell'anno arrivarono due grandi attaccanti (Hernán Crespo e Adrian Mutu, ndr). Io me ne andai e il Chelsea vinse la Premier League. Al Tottenham sta facendo la ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 4 gennaio 2021) Jimmy Floydha le idee chiare sulle intenzioni di Joséal Tottenham. L'ex calciatore, da poche ore nominato tecnico del Burton, ha detto la sua al Daily Mail parlando del manager portoghese e del rapporto conparagonato proprio al "feeling" mai avuto con lui ai tempi del Chelsea quando lo Special One era suo allenatore.L'ex attaccante ha raccontato: "Mi ha usatoesempio. Voleva dimostrare che poteva licenziare qualsiasi giocatore", ha spiegatosulla scelta didi 'farlo fuori' dalla squadra. "Ero ancora il capocannoniere del club in quel momento, anche se quell'anno arrivarono due grandi attaccanti (Hernán Crespo e Adrian Mutu, ndr). Io me ne andai e il Chelsea vinse la Premier League. Al Tottenham sta facendo la ...

