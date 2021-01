Governo, Renzi si riavvicina a Conte: le urne sono più lontane (Di lunedì 4 gennaio 2021) La crisi di Governo potrebbe finalmente trovare un pò di pace, con Matteo Renzi che si riavvicina al premier Conte: cosa sta succedendo. La crisi di Governo potrebbe trovare una soluzione proprio da chi l’ha lanciata, Matteo Renzi che adesso prova a riavvicinarsi con il premier Giuseppe Conte. Per il senatore fiorentino, infatti, al primo L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 4 gennaio 2021) La crisi dipotrebbe finalmente trovare un pò di pace, con Matteoche sial premier: cosa sta succedendo. La crisi dipotrebbe trovare una soluzione proprio da chi l’ha lanciata, Matteoche adesso prova arsi con il premier Giuseppe. Per il senatore fiorentino, infatti, al primo L'articolo proviene da Inews.it.

borghi_claudio : E alla fine il governo del M5S, arrivato facendo credere ai suoi che avrebbe fatto la rivoluzione, se ne andrà cerc… - 6000sardine : Quanto sono strani questi Mattei! Sempre in momenti estremamente critici vogliono dividere per imperare. In piena c… - riotta : Roma, domenica di piovoso #lockdown si parla di crisi governo, Renzi incalza, Conte lo snobba ma rischia, #M5S si a… - Alan_ford_2020 : RT @pbecchi: Paolo Becchi contro Matteo Renzi: 'La pagliacciata della crisi di governo per un posto alla Nato' – Libero Quotidiano https://… - acamilli : RT @Paroledipaola: Leggo sempre lo stesso tweet che recita: non si può far cadere un governo in piena pandemia e Renzi è irresponsabile. Ri… -