Cuoghi spaventa l’Inter | “Sbagliato pensare che Vidal sia quello della Juventus”

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Stefano, allenatore, ex giocatore di Parma e Milan, ha parlato a Radio Sportiva: "Chi ho visto meglio nella prima giornata del 2021? L'Atalanta: gioco, condizione e occasioni contro un avversario di valore. Segnali positivi sicuramente che arrivano anche dal Milan e dall'Inter, che contro il Crotone ha fatto un secondo tempo importante. Lukaku e Lautaro hanno un'intesa incredibile, ormai hanno movimenti memorizzati, sono la coppia più assortita sotto il profilo realizzativo e del gioco. Pioli dice sempre di vivere alla giornata, ma non ci crede nemmeno lui a quelle parole perché è troppo tempo che il Milan è lì davanti, che vince e convince, significa che i giocatori sono convinti delle proprie capacità. Alla fine però fa bene Pioli, noi allenatori dobbiamo essere tranquilli nelle dichiarazioni, ma dentro lo spogliatoio credono tutti di lottare per lo ...