Cos’è e come funziona Discovery+, la piattaforma streaming che sostituisce Dplay (Di lunedì 4 gennaio 2021) Se ne parla già dall’autunno 2020, ma la data prevista per il lancio in Italia è il 6 gennaio 2021. Parliamo di Discovery+, il servizio streaming di Discovery che sostituirà Dplay e proporrà al pubblico un ampio catalogo di produzioni d’intrattenimento, lifestyle, true crime, natura e sport. A differenziarlo dai numerosi concorrenti nel settore, è la promessa del CEO David Zaslad, sarà il focus sui programmi unscripted e sulle produzioni locali. Ad arricchire Discovery+ saranno comunque numerosissime fonti, tra cui i programmi di Nove, Real Time, DMAX, Food Network, HGTV, Motor Trend, Investigation Discovery, Animal Planet, Discovery Channel, Discovery Science, Giallo, Frisbee e K2. L’offerta sportiva, che comprenderà Eurosport 1 ed Eurosport 2, spazierà tra tennis, ciclismo, basket, sci, motori e wrestling, e ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 4 gennaio 2021) Se ne parla già dall’autunno 2020, ma la data prevista per il lancio in Italia è il 6 gennaio 2021. Parliamo di, il serviziodi Discovery che sostituiràe proporrà al pubblico un ampio catalogo di produzioni d’intrattenimento, lifestyle, true crime, natura e sport. A differenziarlo dai numerosi concorrenti nel settore, è la promessa del CEO David Zaslad, sarà il focus sui programmi unscripted e sulle produzioni locali. Ad arricchiresaranno comunque numerosissime fonti, tra cui i programmi di Nove, Real Time, DMAX, Food Network, HGTV, Motor Trend, Investigation Discovery, Animal Planet, Discovery Channel, Discovery Science, Giallo, Frisbee e K2. L’offerta sportiva, che comprenderà Eurosport 1 ed Eurosport 2, spazierà tra tennis, ciclismo, basket, sci, motori e wrestling, e ...

Advertising

statodelsud : Braille: cos’è e come si utilizza l’alfabeto dei non vedenti - Pino__Merola : Braille: cos’è e come si utilizza l’alfabeto dei non vedenti - marsigatto : @matteorenzi Cos'è, il rispetto di chi ha lavorato allo stremo, a differenza di voialtri, è assurdo? Hai ragione, b… - drsilenzi : @villa_emanuele @Theskeptical_ @GuidoCrosetto @monacelt Ha mai visto come si diluisce un vaccino sotto cappa? Sa co… - MoniaProvvedi : @Albe28112787 @kat_prima Lo so che siamo nel 2021... ma perché dovrei darla via come se nulla fosse? ?? non ho detto… -

Ultime Notizie dalla rete : Cos’è come RedHill Biopharma annuncia dati top-line positivi in merito alla sicurezza e all'efficacia ottenuti dallo studio di Fase II con opaganib per il trattamento del COVID-19 Fortune Italia