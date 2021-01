Giulia De Lellis perde popolarità: la rivolta dei followers (Di domenica 3 gennaio 2021) Nel mirino delle polemiche da qualche giorno, Giulia De Lellis ha messo a rischio la sua conquistata popolarità, ottenuta con un meritevole lavoro d’attività d’influencer, oltre che con un racconto vivace della sua vita privata rivelato nel suo libro campione di vendite Le corna stanno bene con tutto. Giulia in questi ultimi mesi ha intrapreso una nuova vita sentimentale con il rampollo di casa Beretta con cui ha una storia dalla scorsa estate, nata subito dopo l’addio a Damante o almeno è quello che lei dichiara. Carlo Beretta appartiene ad una ricca famiglia italiana e ovviamente lo stile di vita richiesto alla De Lellis le si addice perfettamente. Così dopo il Natale a casa della famiglia del fidanzato, Giulia è partita con Carlo per la volta di St. Moritz, località svizzera ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 3 gennaio 2021) Nel mirino delle polemiche da qualche giorno,Deha messo a rischio la sua conquistata, ottenuta con un meritevole lavoro d’attività d’influencer, oltre che con un racconto vivace della sua vita privata rivelato nel suo libro campione di vendite Le corna stanno bene con tutto.in questi ultimi mesi ha intrapreso una nuova vita sentimentale con il rampollo di casa Beretta con cui ha una storia dalla scorsa estate, nata subito dopo l’addio a Damante o almeno è quello che lei dichiara. Carlo Beretta appartiene ad una ricca famiglia italiana e ovviamente lo stile di vita richiesto alla Dele si addice perfettamente. Così dopo il Natale a casa della famiglia del fidanzato,è partita con Carlo per la volta di St. Moritz, località svizzera ...

