Messi libero di trattare con un altro club | solo Psg e City hanno i soldi

(Di sabato 2 gennaio 2021) Da ieri Lioneldicon qualsiasiin vista di un trasferimento da luglio, in base al regolamento Fifa. Il fuoriclasse del Barcellona è in cima alla lista degli svincolati di ...

PSG24hours : RT @Gazzetta_it: #Messi è libero di trattare con un altro club, ma chi può permetterselo davvero? Solo #Psg e #City - Gazzetta_it : #Messi è libero di trattare con un altro club, ma chi può permetterselo davvero? Solo #Psg e #City - idvrn1899 : @capuanogio Proprio ora che #Messi è libero di firmare per chiunque... Dallo 0% delle possibilità di prendere l'arg… - SciabolataFFP : Immagine del giorno: Sport ci ricorda che #Messi, e tutta la serie di altri calciatori in scadenza a giugno, è libe… - infoitsport : Mercato: si parte, Messi primo giorno da 'libero'. A giugno tanti svincolati di lusso. -

Ultime Notizie dalla rete : Messi libero

Milik-Marsiglia, il Napoli tratta.Tra i viola Milenkovic non rinnova ed è pronto ad andare. Inter, Perisic può restare ...A giugno tanti svincolati di lusso. Mercato: si parte, Messi primo giorno da 'libero'. Per KHEDIRA è possibile la soluzione Everton, mentre per FRABOTTA ci sono offerte da un paio di società. La Roma ...