Kate | i piani per George e Charlotte | un anno al servizio della Corona

(Di sabato 2 gennaio 2021)Middleton e William sono, senza dubbio, estremamente amati dal popolo inglese e, nel mondo, hnumerosi ammiratori. Un caloroso affetto che coinvolge anche i loro figlie Louis. Ed è probabilmente proprio per questo motivo che i Duchi di Cambridge hdeciso di coinvolgerli negli impegni e negli eventi istituzionali. William e, infatti, hdeciso di insegnare fin da subito ai loro figli cosa comporta essere membriFamiglia Reale. E, pertanto, stando a quanto rivelato dalla rivista ‘Us Weekly’, terzo in linea di successione al Trono britannico, e, vivace secondogenitacoppia, avrgià una loro agenda con alcuni impegni ...

Ultime Notizie dalla rete : Kate piani

DiLei

Nella vita di Angelo Pisani c’è un grandissimo amore, quello per la collega Katia Follesa! Come lui, ha calcato il palcoscenico di Zelig ...Meghan Markle e il principe Harry trascorrono il primo Natale in California con David Foster, Katherine McPhee, Doria Ragland e Archie ...