Follia di Capodanno: bambino spara dal balcone mentre insulta il premier Conte (VIDEO) (Di sabato 2 gennaio 2021) Una immagine scioccante, che racchiude tutta la violenza e l’incoscienza di certe situazioni, che spesso rappresentano il normale. (screen)Immagini impietose che arrivano da Taranto, già scenario di altre incredibili situazioni nel corso dei festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno. Abbiamo visto il frigorifero lanciato dal balcone, manco fosse un fazzolettino di carta, abbiamo visto l’uomo che indisturbato, in strada, mira in aria e spara colpi sul colpi, quasi a voler affermare una libertà d’azione rubatagli da qualche insulso nemico. La decisione negli occhi, l’arma impugnata, scene abbastanza significative, in negativo, si capisce. Ma il bambino, con la pistola, che sia vera o a salve, nell’immagine complessiva, conta davvero poco, non si era ancora visto. Il bambino che con tono minaccioso, ... Leggi su chenews (Di sabato 2 gennaio 2021) Una immagine scioccante, che racchiude tutta la violenza e l’incoscienza di certe situazioni, che spesso rappresentano il normale. (screen)Immagini impietose che arrivano da Taranto, già scenario di altre incredibili situazioni nel corso dei festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno. Abbiamo visto il frigorifero lanciato dal, manco fosse un fazzolettino di carta, abbiamo visto l’uomo che indisturbato, in strada, mira in aria ecolpi sul colpi, quasi a voler affermare una libertà d’azione rubatagli da qualche insulso nemico. La decisione negli occhi, l’arma impugnata, scene abbastanza significative, in negativo, si capisce. Ma il, con la pistola, che sia vera o a salve, nell’immagine complessiva, conta davvero poco, non si era ancora visto. Ilche con tono minaccioso, ...

CagnolatiMarco : FOLLIA DI CAPODANNO IN VIA PADOVA IMPUGNA UNA PISTOLA E SPARA PER STRADA E' accaduto in #ViaPadova a Milano nella… - partenopeoswiss : RT @NotizieFrance: La follia di Capodanno a Taranto - MaximoMoggio : RT @NotizieFrance: La follia di Capodanno a Taranto - ZiAttilio : RT @NotizieFrance: La follia di Capodanno a Taranto - NotizieFrance : La follia di Capodanno a Taranto -