Carla Cace svergogna il libro “E allora le foibe?” | «Un titolo aberrante e offensivo Risponderemo»

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 2 gennaio 2021) Una scelta “”, che ammicca alla “satira di cattivo gusto”. Ma “un conto è la satira sulla politica, un altro è farla su un genocidio”., nuovo presidente dell’Associazione nazionale dalmata, interviene sul caso delle? di Eric Gobetti che, dietro la facciata del “fact checking”, si annuncia invece come un’operazione negazionista in piena regola. «”Ele?” non promette nulla di buono» Perquel lavoro, che di fatto mette in discussione l’entità del massacro degli italiani del confine orientale a opera dei partigiani titini, si connota dalcome “inaccettabile eper le migliaia e migliaia vittime delle...