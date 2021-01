Brutto incidente sulla Flaminia: auto incastrata nel guardrail (Di sabato 2 gennaio 2021) Brutto incidente sulla Flaminia a Castelnuovo di Porto in direzione Roma. E’ successo oggi, sabato 2 gennaio, alle 14.28. Un’auto, per cause ancora in fase di accertamento, è rimasta incastrata tra le lamiere del guardrail. Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto per tutti gli accertamenti sono intervenuti i Carabinieri di Riano. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 2 gennaio 2021)a Castelnuovo di Porto in direzione Roma. E’ successo oggi, sabato 2 gennaio, alle 14.28. Un’, per cause ancora in fase di accertamento, è rimastatra le lamiere del. Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto per tutti gli accertamenti sono intervenuti i Carabinieri di Riano. su Il Corriere della Città.

