Bimbo di due anni soffoca per una mozzarella | salvato da un angelo infermiere collegato al cellulare

Un bambino di due anni ha rischiato di morire ma è stato salvato da un eroico intervento a distanza di un infermiere. Il Bimbo stava soffocando mentre stava mangiando una mozzarella. I genitori hanno avuto la freddezza di chiamare i soccorsi e si sono collegati a un infermiere, che grazie a un video, ha spiegato come effettuare la manovra di Heimlich. Il Bimbo, subito dopo la manovra, ha ripreso a respirare. L'evento è avvenuto a Bologna il giorno del 23 dicembre. L'infermiere si chiama Daniele Celin di 41 anni che lavora presso l'ospedale Maggiore di Bologna. I due genitori del piccolo si chiamano Stefania e Michele. L'infermiere ha così spiegato l'intervento a distanza: "Serviva un ...

