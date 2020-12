Come la realtà virtuale sta cambiando la ricerca aerospaziale (Di giovedì 31 dicembre 2020) La rapida evoluzione dell’High Performance Computing, in particolare negli ultimi anni, ha consentito alle scienze spaziali e aeronautiche di poggiare su sistemi informatici di una complessità senza precedenti per lo studio delle dinamiche dell’aria e dei fluidi in generale. Una svolta epocale per la progettazione aerospaziale. La divisione della Nasa che se ne occupa ci regala in questo video una serie di immagini per renderci partecipi della meraviglia di questi strumenti, che aiutano gli ingegneri a fare previsioni sulle prestazioni aerodinamiche, ma anche acustiche, dei nuovi velivoli o delle sonde che segneranno il futuro dell’esplorazione spaziale. (Credit video: Nasa Advanced Supercomputing Division, Nasa Ames Research Center) Wired. Leggi su wired (Di giovedì 31 dicembre 2020) La rapida evoluzione dell’High Performance Computing, in particolare negli ultimi anni, ha consentito alle scienze spaziali e aeronautiche di poggiare su sistemi informatici di una complessità senza precedenti per lo studio delle dinamiche dell’aria e dei fluidi in generale. Una svolta epocale per la progettazione. La divisione della Nasa che se ne occupa ci regala in questo video una serie di immagini per renderci partecipi della meraviglia di questi strumenti, che aiutano gli ingegneri a fare previsioni sulle prestazioni aerodinamiche, ma anche acustiche, dei nuovi velivoli o delle sonde che segneranno il futuro dell’esplorazione spaziale. (Credit video: Nasa Advanced Supercomputing Division, Nasa Ames Research Center) Wired.

