Madre e due figli trovati morti in casa. I vicini non li sentivano da giorni: una scena terribile (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Macabra scoperta da parte dei Vigili del fuoco in un appartamento del centro storico di figline Valdarno in provincia di Firenze. Nell'abitazione che si trova al primo piano di Vicolo Guinelli 1 sono state trovate tre persone morte e i cadaveri erano in evidente stato di decomposizione. terribile la scena che si sono trovati davanti Vigili del fuoco e personale della polizia municipale che sono stati allertati alle 11.45 di mercoledì 30 dicembre. L'accesso è stato effettuato a seguito di una segnalazione dei vicini di casa che non vedevano gli occupanti da diverso tempo. I vigili del fuoco hanno dovuto forzare la porta dell'abitazione che era chiusa dall'interno. I tre cadaveri appartengono a una donna di 77 anni e ai suoi due figli, un uomo di 51 anni e una donna 46 ...

