«La caccia non è uno sport»: la polemica su Flavio Insinna e la solidarietà del pubblico sui social (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La polemica sui social, si sa, è sempre a scoppio ritardato e, infatti, colpisce Flavio Insinna due giorni dopo il «fatto incriminato». Durante la puntata de L’Eredità andata in onda il 27 dicembre, il conduttore si è lasciato andare a un appunto personale su una domanda relativa alla caccia: «Io sono totalmente contrario alla caccia, lo dico» ha detto a margine della risposta del concorrente suscitando la reazione di Federcaccia, che ha scritto una lettera di protesta alla Rai valutando una possibile azione legale per diffamazione ai danni di Insinna. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La polemica sui social, si sa, è sempre a scoppio ritardato e, infatti, colpisce Flavio Insinna due giorni dopo il «fatto incriminato». Durante la puntata de L’Eredità andata in onda il 27 dicembre, il conduttore si è lasciato andare a un appunto personale su una domanda relativa alla caccia: «Io sono totalmente contrario alla caccia, lo dico» ha detto a margine della risposta del concorrente suscitando la reazione di Federcaccia, che ha scritto una lettera di protesta alla Rai valutando una possibile azione legale per diffamazione ai danni di Insinna.

HuffPostItalia : Flavio Insinna: Insinna: 'La caccia non è uno sport'. Cacciatori furiosi, i social lo sostengono - DSGA2019 : RT @carmelo_lipari: #iostoconflavioinsinna La caccia uno sport? Non ho mai visto quaglie doparsi per sfuggire ai pallettoni. #abbassolacacc… - romeo301981 : RT @M49liberorso: È ora di alzare la voce, NO ALLA CACCIA, che non è affatto uno sport, è violenza pura. Se volete RTW #iostoconflavioins… - filenotfound76 : @PiemonteRegione la caccia non è uno sport. - Ale_duBesse : RT @M49liberorso: È ora di alzare la voce, NO ALLA CACCIA, che non è affatto uno sport, è violenza pura. Se volete RTW #iostoconflavioins… -