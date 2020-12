Covid, un paziente resta positivo per 250 giorni e poi muore in ospedale a Genova. “Caso che dimostra la forza del virus” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) È morto dopo essere risultato positivo al Covid-19 per 250 giorni di fila. Si tratta di un paziente immunodepresso deceduto nella serata del 29 dicembre all’ospedale San Martino di Genova, dove era ricoverato. A dare la notizia è il direttore della clinica di Malattie infettive del Policlinico, Matteo Bassetti, che ha spiegato come il Caso sia indicativo della forza del virus. “È un Caso record per la letteratura scientifica internazionale, che ci dimostra la forza del virus. Purtroppo alla fine il paziente positivo molto a lungo è anche deceduto”, ha spiegato. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) È morto dopo essere risultatoal-19 per 250di fila. Si tratta di unimmunodepresso deceduto nella serata del 29 dicembre all’San Martino di, dove era ricoverato. A dare la notizia è il direttore della clinica di Malattie infettive del Policlinico, Matteo Bassetti, che ha spiegato come ilsia indicativo delladel. “È unrecord per la letteratura scientifica internazionale, che ciladel. Purtroppo alla fine ilmolto a lungo è anche deceduto”, ha spiegato. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

