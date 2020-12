Calciomercato Milan, occhi puntati sui giovani francesi anche per l’estate (Di mercoledì 30 dicembre 2020) , non solo per la sessione invernale ma anche per il mese di giugno , non solo per la sessione invernale ma anche per il mese di giugno. LEGGI TUTTI I NOMI SU Milan NEWS 24 giovaniSSIMI- Come ricorda Tuttosport di questa mattina, uno dei primi nomi in casa rossonera è quello di Boubakary Soumaré, giocatore classe 1999 del Lille, per il quale Maldini sarebbe orientato al prestito con diritto di riscatto. A TUTTA FRANCIA- Tolosa, altri due giovanissimi: Manu Koné e il talento offensivo Janis Antiste, classe 2002. Si tratta di due profili molto interessanti, ma sono due obiettivi più per l’estate che per gennaio. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) , non solo per la sessione invernale maper il mese di giugno , non solo per la sessione invernale maper il mese di giugno. LEGGI TUTTI I NOMI SUNEWS 24SSIMI- Come ricorda Tuttosport di questa mattina, uno dei primi nomi in casa rossonera è quello di Boubakary Soumaré, giocatore classe 1999 del Lille, per il quale Maldini sarebbe orientato al prestito con diritto di riscatto. A TUTTA FRANCIA- Tolosa, altri duessimi: Manu Koné e il talento offensivo Janis Antiste, classe 2002. Si tratta di due profili molto interessanti, ma sono due obiettivi più perche per gennaio. Leggi su Calcionews24.com

