Bollette, dal 2021 aumenti vertiginosi su luce e gas. Ecco la stangata di Capodanno (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Brutte notizie per gli italiani che speravano di salutare il 2020 per iniziare al meglio il nuovo anno. Già, brutte notizie perché con il 2021 arriverà anche l'incredibile impennata delle Bollette. luce e gas alle stelle. Come spiega Il Sole 24 Ore, "le alte quotazioni delle materie prime all'ingrosso, tornate sui livelli di un anno fa, nel primo trimestre del 2021 portano ad un incremento delle Bollette dell'energia per la famiglia tipo in tutela del +4,5% per l'elettricità e del +5,3% per il gas". Il dato percentuale è legato anche alla consueta stagionalità con la relativa crescita invernale della domanda. A spiegarlo è l'Arera, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente. Per le Bollette dell'elettricità la spesa per la famiglia-tipo (quella che ha consumi medi di ...

