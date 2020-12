Real Madrid, Zidane: “Le critiche non mi disturbano. Escludere calciatori come Isco e Marcelo fa male” (Di martedì 29 dicembre 2020) Il tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane è tornato a parlare in conferenza stampa: "Le critiche nei miei confronti? Non mi disturbano, io faccio il mio lavoro e voi giornalisti fate il vostro. Ci saranno sempre delle difficoltà, quando vinciamo non dobbiamo sentirci i migliori. L'importante è continuare sempre a lavorare. La competizione nella nostra squadra è alta, fa male Escludere giocatori come Isco e Marcelo, sono situazioni complicate, fare certe scelte è la parte negativa del mestiere di allenatore, ma per ogni partita devo fare una formazione".caption id="attachment 1059677" align="alignnone" width="2978" Zidane (getty images)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di martedì 29 dicembre 2020) Il tecnico del, Zinedineè tornato a parlare in conferenza stampa: "Lenei miei confronti? Non mi, io faccio il mio lavoro e voi giornalisti fate il vostro. Ci saranno sempre delle difficoltà, quando vinciamo non dobbiamo sentirci i migliori. L'importante è continuare sempre a lavorare. La competizione nella nostra squadra è alta, fagiocatori, sono situazioni complicate, fare certe scelte è la parte negativa del mestiere di allenatore, ma per ogni partita devo fare una formazione".caption id="attachment 1059677" align="alignnone" width="2978"(getty images)/caption ITA Sport Press.

