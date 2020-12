Pisa-Frosinone, Stirpe: “Situazione complicata, abbiamo seguito le norme. Juventus-Napoli? Dico la mia” (Di martedì 29 dicembre 2020) "Non mi sento né un buon esempio, né un cattivo esempio: abbiamo seguito le norme".Parola di Maurizio Stirpe. Il presidente del Frosinone, intervenuto ai microfoni di 'Radio Punto Nuovo', nel corso della trasmissione ‘Punto Nuovo Sport Show’, è tornato a parlare della Situazione sanitaria in casa gialloblu, soffermandosi sul rinvio della sfida contro il Pisa, inizialmente prevista mercoledì 30 dicembre alle ore 17.00.Di seguito, le sue dichiarazioni."Il bonus si può chiedere solo 48 ore prima dell'inizio della partita, qualora ci si trova in presenza di contagi e noi l'abbiamo avute dopo aver superato il limite, circa 36 ore prima: non potevamo più richiedere il bonus ed abbiamo giocato contro il Pordenone. Quello che ... Leggi su mediagol (Di martedì 29 dicembre 2020) "Non mi sento né un buon esempio, né un cattivo esempio:le".Parola di Maurizio. Il presidente del, intervenuto ai microfoni di 'Radio Punto Nuovo', nel corso della trasmissione ‘Punto Nuovo Sport Show’, è tornato a parlare dellasanitaria in casa gialloblu, soffermandosi sul rinvio della sfida contro il, inizialmente prevista mercoledì 30 dicembre alle ore 17.00.Di, le sue dichiarazioni."Il bonus si può chiedere solo 48 ore prima dell'inizio della partita, qualora ci si trova in presenza di contagi e noi l'avute dopo aver superato il limite, circa 36 ore prima: non potevamo più richiedere il bonus edgiocato contro il Pordenone. Quello che ...

SkySport : Pisa-Frosinone rinviata: troppi casi di positività al coronavirus nel club gialloblù - Mediagol : Pisa-#Frosinone, Stirpe: 'Situazione complicata, abbiamo seguito le norme. Juventus-Napoli? Dico la mia'… - lucabalestrier3 : @SpudFNVPN Il Frosinone non parte per la partita di domani. Pisa Frosinone rinviata - lucabalestrier3 : @Mastiffs16 @ZZiliani Il Frosinone eroico domani non parte per Pisa, partita rinviata - LSquame : @CozAndrea ah e come lo spieghi il rinvio chiesto ed ottenuto dal Frosinone per la partita contro il Pisa? informat… -