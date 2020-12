L’Atletico Madrid si fionda su Milik. Il calciatore riflette, ha un dubbio da sciogliere (Di martedì 29 dicembre 2020) L’Atletico Madrid ha messo nel mirino l’attaccante del Napoli Arek Milik, fuori squadra dallo scorso settembre. L’imminente rescissione contrattuale di Diego Costa, apre un buco … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 29 dicembre 2020)ha messo nel mirino l’attaccante del Napoli Arek, fuori squadra dallo scorso settembre. L’imminente rescissione contrattuale di Diego Costa, apre un buco … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

cn1926it : CdM – Contatti #Milik-#AtleticoMadrid, #Simeone lo vuole: si cerca l’intesa col calciatore. C’è un ostacolo - CalcioNapoli24 : - angiuoniluigi : RT @GoalItalia: Diego Costa verso l'addio per motivi personali: l'Atletico Madrid si cautela e pensa a Milik [?? Marca] - GoalItalia : Diego Costa verso l'addio per motivi personali: l'Atletico Madrid si cautela e pensa a Milik [?? Marca] - Salvato95551627 : RT @scottotweet: Arkadiusz #Milik sarebbe stato inserito nella lista dell’Atletico Madrid per sostituire #DiegoCosta, ma non esiste alcuna… -

