Terremoto Croazia, scossa di M 5.2: si temono feriti/ Sisma avvertito anche a Trieste (Di lunedì 28 dicembre 2020) Terremoto in Croazia di magnitudo 5.2 gradi: tanta paura vicino a Zagabria e scossa avvertita anche in quel di Trieste. I dettagli Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 28 dicembre 2020)indi magnitudo 5.2 gradi: tanta paura vicino a Zagabria eavvertitain quel di. I dettagli

SkyTG24 : Terremoto in Croazia, scossa di magnitudo 5.2 vicino a Zagabria - fanpage : #Terremoto in Croazia #28dicembre - TgrRai : Scossa di #terremoto avvertita a #Trieste alle 6.28, magnitudo 5.2 con epicentro a Zagabria in Croazia @TgrRaiFVG - regioneFVGit : RT @ARPAFVG: Il monitoraggio @ARPAFVG della #radioattività in aria a #Udine non rileva nulla di anomalo. Le misurazioni sono effettuate ogn… - TgrRaiFVG : Forte scossa di terremoto all'alba in Croazia. Epicentro a una cinquantina di chilometri da Zagabria. Avvertita in… -