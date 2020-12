Roma, “scopre di essere positivo al Covid e si spara in testa”: pensionato in condizioni gravissime (Di lunedì 28 dicembre 2020) Roma, “scopre di essere positivo al Covid e si spara in testa”. È in condizioni gravissime A Roma, in una villetta dell’Axa, nel X Municipio, un uomo di 84 anni ha scoperto di essere positivo al Covid e, subito dopo la notizia della positività, si è sparato in testa, secondo quanto riporta il Messaggero. La tragedia è avvenuta la sera del 26 dicembre, il giorno di Santo Stefano, ma i dettagli sono emersi soltanto oggi. A ritrovare il corpo dell’uomo a terra è stata la moglie. Dopo aver sentito un tonfo, la donna si sarebbe precipitata nella stanza dove ha trovato il marito in una pozza di sangue. In ospedale, gli accertamenti hanno ... Leggi su tpi (Di lunedì 28 dicembre 2020), “diale siin”. È in, in una villetta dell’Axa, nel X Municipio, un uomo di 84 anni ha scoperto diale, subito dopo la notizia della positività, si èto in, secondo quanto riporta il Messaggero. La tragedia è avvenuta la sera del 26 dicembre, il giorno di Santo Stefano, ma i dettagli sono emersi soltanto oggi. A ritrovare il corpo dell’uomo a terra è stata la moglie. Dopo aver sentito un tonfo, la donna si sarebbe precipitata nella stanza dove ha trovato il marito in una pozza di sangue. In ospedale, gli accertamenti hanno ...

magicaGrmente22 : Roma, scopre di essere positivo al Covid e tenta il suicidio sparandosi alla testa: è gravissimo - bisagnino : Scopre di essere positivo al Covid e si spara alla testa: ?gravissimo un 84enne - PriestOfJudas : RT @SecolodItalia1: Roma, scopre di avere il Covid e si spara un colpo in testa: pensionato in condizioni disperate - SecolodItalia1 : Roma, scopre di avere il Covid e si spara un colpo in testa: pensionato in condizioni disperate… -